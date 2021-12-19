Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı - Son Dakika

Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında kazlarda etkilendi. Akörensöküler Köyü'nde kar kalınlığı kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kazlar da karın keyfini çıkararak kar altında yiyecek aradı.

Hasan Şimşek kar yağışının gece boyunca etkili olduğunu söyleyerek, kazların da kar yiyerek bu anın tadını çıkarttığını ifade etti.