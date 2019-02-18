Son Dakika Haberleri: Bartın'da Yüksekten Düşen İşçi Öldü

Bartın'da Yüksekten Düşen İşçi Öldü

7 dakika önce

Bartın'daki bir çimento fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Bartın'da Yüksekten Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Bartın'daki bir çimento fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan Recep Kul (26), ilave tesis inşaatında kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:46 Kaynak: AA

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