Bartın'da Yüksekten Düşen Kişinin Ölmesi
25 dakika önce
Bartın'da, bir çimento fabrikasında kaynak yaparken düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde defnedildi.
Bartın
'da, bir çimento fabrikasında kaynak yaparken düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi, Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde defnedildi.
Recep Kul'un (26) cenazesi Bartın'dan Orhangazi'ye getirildi. Kul'un naaşı, ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Recep Kul'un Erzurum Atatürk Üniversitesi
Makine Mühendisliği bölümünde okuduğu, babasının yanında çalışmaya gittiği öğrenildi. Nişanlı olan Kul'un, ağustos ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
Olay
Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan Recep Kul (26), geçen pazartesi günü ilave tesis inşaatında kaynak yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düşerek hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:58 Kaynak: AA
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