Son Dakika Haberleri: Bartın'da Yüksekten Düşen Kişinin Ölmesi

Bartın'da Yüksekten Düşen Kişinin Ölmesi

25 dakika önce

Bartın'da, bir çimento fabrikasında kaynak yaparken düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde defnedildi.

Bartın'da Yüksekten Düşen Kişinin Ölmesi, System.String[]
Bartın'da, bir çimento fabrikasında kaynak yaparken düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde defnedildi.

Recep Kul'un (26) cenazesi Bartın'dan Orhangazi'ye getirildi. Kul'un naaşı, ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Recep Kul'un Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuduğu, babasının yanında çalışmaya gittiği öğrenildi. Nişanlı olan Kul'un, ağustos ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Olay

Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan Recep Kul (26), geçen pazartesi günü ilave tesis inşaatında kaynak yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düşerek hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Bursa, Orhangazi, Bartın, Güncel
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