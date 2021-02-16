Bartın'da yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Bartın'da yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün ara verildi

16.02.2021 20:32
Bartın'da yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün ara verildi

BARTIN'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün süreyle ara verildi.

BARTIN'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün süreyle ara verildi.

Bartın Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Alınan kararda, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda, eğitim ve öğretime, 17- 18 ve 19 Şubat tarihlerinde ara verildiği bildirildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edildiği, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın Valiliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

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