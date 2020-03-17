Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı - Son Dakika

Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı

6 saat önce

BARTIN'da çay ocağında müşteri bulunduran işletme sahibi, zabıta ekiplerince uyarıldı.

Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı, System.String[]

BARTIN'da çay ocağında müşteri bulunduran işletme sahibi, zabıta ekiplerince uyarıldı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Kafelerin kapandığı görülürken, kent merkezindeki bir çay ocağının dışarıda oturan kişilere servis yaptığı görüldü. Çay ocağının önünde oturan insanları kaldıran ekipler, dışarıda bulunan tabureleri içeri aldırttı. Ekipler işletme içine müşteri alınmaması gerektiğini belirterek, sadece esnafa çay verilebileceği konusunda uyardı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:33 Kaynak: DHA
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