80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

22.05.2022 14:58

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılan lav sütunları, eşsiz manzarasıyla hafta sonunu fırsat bilenlerin akınına uğruyor.

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılan lav sütunları, eşsiz manzarasıyla hafta sonunu fırsat bilenlerin akınına uğruyor.

Dünya genelinde Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'ın tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar sahilinde bulunan lav sütunları, "Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında turizme kazandırılmasının ardından ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan lav sütunlarını yerli ziyaretçilerin yanı sıra İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yaklaşık binlerce kişi ziyaret ediyor.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Güzelcehisar sahiline gelenler, lav sütunlarının daha rahat görülebilmesi amacıyla yapılan deniz üzerindeki iskeleden başlayarak 1 kilometrelik ahşap parkurda, hem yürüyüş yapıyor hem de banklarda oturarak manzaranın keyfini çıkarıyor.

Parkur sonunda yer alan iskelede dinlenerek deniz ve doğa manzarası eşliğinde lav sütunlarını izleyip fotoğraf çektiren ziyaretçiler, yine lav sütunlarının belirli bölgelerinde de yürüme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Keramettin Çetin, gazetecilere, ülkenin en seçkin yerlerinden biri olan lav sütunlarının dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer alan 4 noktadan biri olduğunu söyledi.

Lav sütunlarının volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluştuğunu bilmenin insana büyük heyecan verdiğini anlatan Çetin, "Zaman zaman buraya gelerek günün, haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Güzelcehisar lav sütunları, Bartın'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Türkiye'mizin her bir diyarı gerçekten çok güzel." dedi.

İlayda Çilek de lav sütunlarını izlemenin insana huzur verdiğini dile getirerek, "Hafta sonunu burada geçirmek gerçekten çok güzel. Gezip fotoğraf çekebileceğiniz çok güzel alanları da var. Tarihi ve doğal güzelliği görmek güzel hisler uyandırıyor. Sonuçta dünyanın sadece 4 noktasında olan lav sütunları burada var." diye konuştu.

80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

YORUMLAR
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80 milyon yıllık lav sütunları doğal fotoğraf platosuna dönüşüyor 80 milyon yıllık lav sütunları doğal fotoğraf platosuna dönüşüyor Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

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