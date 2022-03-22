Bartın'daki Bahçecik Yer Altı Barajı törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Bartın'daki Bahçecik Yer Altı Barajı törenle hizmete girdi

22.03.2022 15:57
Bartın'daki Bahçecik Yer Altı Barajı törenle hizmete girdi

Bartın'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Bahçecik Yer Altı Barajı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı törenle hizmete açıldı.

Bartın'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Bahçecik Yer Altı Barajı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 325 tesisin hizmete alınma töreni gerçekleştirildi.

Bartın'da yapımı tamamlanan Bahçecik Yer Altı Barajı için de Bahçecik köyü mevkisinde tören yapıldı. Törene video konferans yöntemiyle bağlanan Oktay, açılışın yapılması için Vali Sinan Güner'e söz verdi.

Vali Güner, 29 milyon 464 bin 932 liraya mal olan 25 metre yüksekliğindeki barajda 212 bin metreküp su depolanacağını söyledi.

Suyun bir damlasının bile önemli hale geldiği bu coğrafya için projenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güner, "Size, emeği geçenlere minnettarız. Bu tesislerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Güner ve beraberindekiler, daha sonra Oktay'ın talimatıyla kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, daire müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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Devlet Su İşleri, fuat oktay, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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