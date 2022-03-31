Bartın'daki belediye başkanlarından AK Parti Milletvekili Tunç'a ziyaret - Son Dakika

Bartın'da ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u TBMM'de ziyaret etti.

Tunç, yazılı açıklamasında, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, belde belediye başkanlarından Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez'in kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, yatırımları değerlendirdiklerini aktaran Tunç, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yerel yönetimlerin çalışmalarına ve projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Tunç, belediye başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ettiğini kaydetti.