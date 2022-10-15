Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi

15.10.2022 07:35

Bartın'daki bir maden ocağında yaşanan patlamada 28 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Dün akşam bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabah saatlerinde son durumu aktararak, "Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. 15 işçimiz ise halen aranıyor" ifadelerini kullandı.

Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18:15 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, bölgede gece boyunca çalışmalar devam etti. İçeride mahsur kalan 15 vatandaş içinse çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de haberi alır almaz bölgeye intikal etti. Burada çalışmaları yakından takip eden bakanlar, son durumu kamuoyu ile paylaştı.

"PATLAMAYLA OLUŞAN BASINÇ VE SICAKLIKLA BİR KISMINI KAYBETTİK"

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Diğer arama kurtarma faaliyetlerden oldukça farklı. Gerek TTK gerek kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmedeki maden ocağında, aramalar hala devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar." dedi.

Bakan Dönmez, Bartın'daki faciada acı gerçeği açıkladı: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"15 KİŞİNİN NEREDE OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Arama çalışmasına katılan ekiplerin güvenli şekilde faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini anlatan Dönmez, "O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumundayız. Tüm yetkili arkadaşlarımız aşağıda maden ocağında bu çalışmaları yürütüyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, bir gazetecinin madende bulunan 15 işçinin yerlerinin tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine, "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz. Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, yerlerini biliyoruz. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük yangın değil. Güvenli şekilde oraya girmek için yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmı göçükler var. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

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Son Dakika Güncel Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi - Son Dakika
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