Bartın'daki Cinayet

Bartın'da, dayısının oğlunu silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Bartın'da, dayısının oğlunu silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



Merkeze bağlı Gözpınar köyünde dün dayısının oğlu Hakkı Yıldız'ı (50) tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı gerekçesiyle aranan Şenol Şaşkal (55), jandarma ekiplerince köy camisi yakınlarında saklandığı yerde yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaşkal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Gözpınar köyünde Şenol Şaşkal, aralarında husumet olduğu ileri sürülen dayısının oğlu Hakkı Yıldız'ı, dün köy kahvehanesinde tabanca ile yaralamış, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş

Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya...

Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu