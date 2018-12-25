Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz sanık emekli öğretmen K.S. savunma yaptı.
Sanık K.S, avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, terör örgütü lehine bir faaliyette bulunmadığını ve örgütle irtibatlı derneğe arkadaşlarının isteği ve çocuklara yardım amacıyla üye olduğunu öne sürerek, "Derneğe örgüt için üye olmadım. Yasa dışı konularla ilgim olmadı. Örgütsel bir ortamda bulunmadım, kimseyle örgüt adına konuşmadım. Yasa dışı hiçbir faaliyette bulunmadım." dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Ocak'a erteledi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve açığa alınan öğretmen Z.K. ile avukatları ve yakınları katıldı.
Z.K, örgütle bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Bazı tanıkların sohbet hocalığı yaptığım yönünde beyanları var. Aslı yoktur. Bank Asya
hesabımda kredi çekmemden dolayıdır. Talimatla para yatırmadım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 7 Mart'a erteledi.
Diğer duruşmada tutuksuz yargılanan E.Ş, örgütün dershanesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını ve burada örgütün gazetesine isteği dışında abone yapıldığını öne sürdü.
Bank Asya'da birikim amaçlı katılım hesabı olduğunu savunan E.Ş, "O zaman da şimdi de asgari ücretle çalışan 3 çocuk babası biriyim. Örgüte yardım yaptığım iddiasını reddediyorum." şeklinde konuştu.
Heyet, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.
Diğer sanıklar M.Ü, A.Y, İ.Ö'nün de suçlamaları kabul etmediği duruşmalar tanıkların dinlenilmesi için 7 Mart'a ertelendi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.