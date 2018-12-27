Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.
Suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını öne süren M.K, " Bank Asya
'ya talimatla para yatırmadım. Örgüte hiçbir yardımım olmadı, sohbetlerine de katılmadım. Yasa dışı hiçbir faaliyette bulunmadım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaya, tutuksuz yargılanan M.P. de SEGBİS ile katıldı.
M.P, üniversiteye başladığında yurt arayışı içinde olduğunu ancak rahat ve güvenli olduğunu düşünerek, evde kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Öğreniminin 2. yılında kendisini "ev ablası" yapmak istediklerini ifade eden M.P, "Evin eksikleri, idaresi gibi konular için bu teklifi kabul ettim. Üçüncü yılda da BTM (bölge talebe mesulü) olmamı teklifi ettiler. Israr olunca kabul etmek zorunda kaldım. 17-25 Aralık
'tan sonra hükümet aleyhine söylemlerden sonra ayrılmaya karar verdim. Bank Asya hesabımı da 'Özlem' diye bildiğim bir ablanın isteğiyle açtım. Bu durumun bankaya destek amaçlı ve kapanmasına engel olmak için olduğunu bilmiyordum. 2014 Haziran'da bütün bağımı kestim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Düşüncelerini bilsem hiç kalmazdım." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.
Diğer duruşmalarda, sanıklar İ.D. ve İ.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Duruşmalar, tanıkların dinlenilmesi için 12 ve 14 Mart
'a ertelendi.