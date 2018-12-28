Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen hemşire D.E, savunma yaptı.



D.E, avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Bank Asya hesabında bir hareketlilik bulunmamasından dolayı sanığın beraatını istedi.



Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Ocak'a erteledi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada, tutuksuz yargılanan B.Y. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın eylemlerinin örgüt üyeliği için yeterli görülmediğini belirterek, sanığın beraatını talep etti.



Heyet, sanığın beraatına karar verdi.



Mahkemedeki diğer duruşmada ise meslekten uzaklaştırılan zabıt katibi U.Ç, örgütün sohbetlerine 2013 öncesinde katıldığını, örgüt üyesi olmadığını savunarak beraatını istedi.



Cumhuriyet savcısı, sanığın, örgüt üyesi olarak değerlendirebilmesi için örgüt sohbetlerine düzenli katılım sağlamadığı ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, U.Ç'nin beraatına karar verdi.

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