Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık S.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.
S.K, suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını öne sürdü.
Mahkeme başkanının, "ev ablalığı yaptığı" yönünde tanık beyanları bulunduğunu hatırlattığı S.K, "Ben sadece örgüt evlerinde kaldım. Ev ablalığı yapmadım. Yasa dışı hiçbir faaliyette bulunmadım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Mart'a erteledi.
Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada tutuksuz yargılanan M.Ç. de SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.
Örgütle bir bağlantısının bulunmadığını savunarak suçlamaları reddeden M.Ç, üniversitede okuduğu 2013-2014'te maddi imkansızlık sebebiyle örgüt evleri ve yurtlarını tercih etmek zorunda kaldığını söyledi.
O dönemde, "Çocuklarınızı bu örgütün yurtlarından alın." çağrısıyla KYK'ya başvuruda bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını iddia eden M.Ç, "Bir sonraki yıl yurttan ayrıldım ve kimseyle de irtibat kurmadım. Hatta ulaşamamaları için telefon numaramı değiştirdim. Örgütün, terör örgütü olduğunu ve ülkeme böyle bir girişimde bulunacaklarını bilsem oralarda kalmazdım. Örgüte üye veya yardım ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Suçsuzum." dedi.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 19 Mart'a erteledi.
Üçüncü duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan S.E. de savunmasını SEGBİS ile yaptı.
S.E, suçlamaları kabul etmediğini, öğrenciyken örgütün yurtlarında kalmasına karşın bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.
Mahkeme başkanının, "Ev ablalığı yaptığın yönünde tanık beyanları var." sözü üzerine S.E, "Yurtta yaşça büyük olduğum için bana abla diyorlardı. Ablalık yapacak bir şey yapmadım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.