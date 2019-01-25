Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildiBartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildi



Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.Ç ile avukatı katıldı.



A.Ç savunmasında, üye olduğu sendikadan örgütle irtibatını öğrenmesinin ardından istifa ettiğini ve başka sendikaya üye olduğunu iddia etti.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada tutuksuz yargılanan E.D, zam pazarlığında üye olduğu sendikaya kızması sonucu örgütle irtibatlı sendikaya geçtiğini ve örgütün sohbetlerine katılmadığını savundu.



Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mart'a ertelendi.



Üçüncü duruşmada da A.A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, örgütle irtibatlı derneğe arkadaşının ricası üzerine üye olduğunu ancak derneğin yerini bilmediğini öne sürdü.



Sanık A.A, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı iddiasına ilişkin, evi sattığı kişilerin parasını bankaya yatırdıklarını, talimatla para hareketleri gerçekleştirmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığın banka dökümlerinin istenmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.



Son duruşmada ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sanıklar F.A, A.E ve İ.Ç, 30 aydır tutuklu bulunduklarını ve eski savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.



Tutuksuz sanıklar A.Y. ile E.A'nın da beraatlerini istediği duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için 1 Mart'a ertelendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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