Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık E.G. ile avukatı katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan E.G. duruşmada örgütün sohbet toplantılarına zaman zaman katıldığını ve bu toplantılarda öğrencilere yardım amacıyla para toplandığını söyledi.



Örgütle irtibatını 17-25 Aralık'tan sonra kestiğini öne süren E.G. "Örgütün tehlikeli olduğunu düşünerek, dini duygularla sohbetlerine katıldığım örgütten uzaklaştım. Terör örgütü olduğunu bilseydim hiç katılmazdım. Çocuğumu örgütle irtibatlı koleje yazdırmıştım ve buradan Bank Asya'da hesap açmamı zorunlu tuttular. Faizsiz hizmet sunmasından dolayı birikimlerimi burada değerlendirmeye karar verdim. Aylık 500-600 lira yatırırdım. Talimatla para yatırmadım ve bir süre sonra da araba almak için çektim. Örgüt propagandası yapmadım, suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Mart'a erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan B.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.



B.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.



Örgütün yurdunda kaldığı ortamın illegal olmadığını, sohbet toplantılarında dini konuların konuşulduğunu aktaran B.Y. "Telefonuma dini konuları paylaşmak için ByLock yüklediler. Farklı amaçları olduğunu bilseydim kabul etmezdim. Ben de zaten programı hiç kullanamadım ve kısa zaman sonra sildim." ifadelerini kullandı



Duruşma tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 26 Mart'a ertelendi.



Üçüncü duruşmada da B.S. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, dini duygularla örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, Bank Asya hesabını da bireysel emeklilik amacıyla açtırdığını ancak buraya 10 lira dışında para yatırmadığını savundu.



Sohbet toplantılarına 17-25 Aralık öncesinde katıldığını belirten sanık beraatini istedi.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 26 Mart'a ertelendi.



Son duruşmada ise hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan ancak bu suçlama için yeterli delil bulunamaması nedeniyle "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan İ.T. ek savunma için süre talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa savunmasını hazırlamak için ek süre vererek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

