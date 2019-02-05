Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık N.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan N.Y, örgüt üyesi olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Örgütle irtibatlı yurtta kaldığını ve 2013'te buradan ayrılarak örgüt evine yerleştiğini söyleyen N.Y, "Kaldığım yurt ve evde herhangi bir görev almadım. 2013 yılının sonunda da evden ayrıldım ve kimseyle de irtibat kurmadım. Bank Asya'ya yatırdığım altınlar da düğünden kalan altınlardı ve muhafazası güvenli olacağını düşünerek bankaya yatırdım. Bir süre sonra da geri çektim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığın örgüt üyesi olduğuna dair delil bulunmadığını ancak örgüte yardım etme suçunun oluştuğunu belirterek, ek savunma için duruşmayı erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan İ.Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle irtibatlı dernek ve sendikaya üye olma, Bank Asya'ya talimatla para yatırma iddialarıyla yargılandığını söyledi.



Derneğe eğitim faaliyetleri için, sendikaya da mesleki hak kazanımı için üye olduğunu savunan İ.Ç, "Dernek ve sendikanın illegal bir yapıda olduğunu bilmiyordum. Sohbet ve örgüt toplantılarına katılmadım. Bank Asya'ya yatırdığım para, hak sahibi olduğum arsadaki payımı akrabalarıma satışımdan elde ettiğim paradır. Onu da bir süre sonra araç almak için çektim." ifadelerini kullandı.



Duruşma, banka kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.



Diğer duruşmalarda da sanıklar Ö.S, H.G, İ.A. örgütle bağlarının olmadığını öne sürerek, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtip beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

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