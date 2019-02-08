Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

32 dakika önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan M.K, örgütle bir bağının olmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Önceki duruşmalarda, bildiklerini samimi olarak anlattığını belirten M.K, "Beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 1 Mart'a ertelendi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan H.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:02 Kaynak: AA

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