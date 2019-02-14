Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan E.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı avunma yaptı.



Sanık, hakkında tanıklık yapan kişililerin ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü.



Tanıkların kendisini örgüt tarafından talebe sorumlusu olarak görevlendirildiğini belirttiklerini ifade eden E.A, "Ben 2014-2015 yıllarında yurt müdürü olarak çalıştığımı kabul ediyorum. Benim için "Sivil mahrem imam" diyorlar ama kendileri için de sohbetlere katılmadıklarını söylüyorlar. Sohbetlere katıldım ama illegal bir şey yoktu. Tanık beyanları birbiriyle uyuşmuyor. Benim genel durumumdan anlaşılacağı üzere psikolojik rahatsızlığım var. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığın ruh sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesi için duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuklu yargılanan A.B. de 15 Temmuz'dan önce örgütün kurumlarında çalıştığını ancak cemaatin terör örgütü olduğunu bilmediğini savunarak tahliyesini talep etti.



Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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