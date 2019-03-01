Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, örgüte bağlı şirketlerde çalıştığı, il imamı firari Mehmet Yalçın'ın talimatıyla Zaman gazetesi abone sayısının arttırılması için çalışma yaptığı, ev ve yurt sohbetlerine kimlerin katıldığı konusunda il imamına bilgi verdiği, örgütün kuruluş amacını bilerek devamlı ve yoğunluk göstererek faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşisinde yer aldığının anlaşıldığını belirterek, sanığın örgüte üye olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık C.A, avukatı bulunmadığı için savunma yapmayacağını ifade ederek, süre istedi.



Ek savunma için duruşmayı 15 Mart'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, sanık H.A. örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Mayıs'a ertelendi.



İki sanık beraat etti



Üçüncü duruşmada, E.S. de iddiaları kabul etmediğini, örgütle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.



Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, delil yetersizliği nedeniyle sanığın beraatini istedi.



Son sözü sorulan sanık, "Beraatimi istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.



Diğer duruşmada da N.A. hakkında esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütle bağının devamlılık, yoğunluk ve çeşitlilik göstermediği anlaşıldığından beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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