Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan B.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütü üyesi olmadığını ve bir suça karışmadığını ileri süren B.A, "Bank Asya'ya düğünümde takılan para ve takıları yatırdım. Talimatla hareket etmedim. Hakkımda iddia olunan "ByLock'u kullanmadım, telefonuma yüklemedim. ByLock dökümlerinde ismi geçen kişileri tanımıyorum ve kendileriyle yüzleşmek istiyorum. Tutuksuz yargılanmayı ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, "ByLock" listesinde yer alan kişilerin tanık olarak dinlenilmesi için duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan İ.Y, savunmasında sohbet toplantılarına katılmadığını öne sürdü.

Sanık İ.Y, "Yaptığımız sohbetler, arkadaşlarla yaptığımız çay sohbetleridir, örgütle bir ilgisi yoktur. 2013'te açtığım Bank Asya hesabımdaki işlemler rutin bankacılık işlemlerinden ibarettir. Sendika üyeliği konusunda da sendikanın herhangi bir faaliyetine katılmadım, sadece kağıt üzerinde üyeydim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 10 Eylül'e ertelendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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