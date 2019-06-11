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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

7 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildi.

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık H.Ş. katılmadı. Salonda hazır bulunan sanık avukatı, müvekkili hakkındaki iddiaların duyumlardan ibaret olduğunu ve somut bir delil bulunmadığını öne sürdü.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, delil yetersizliğinden sanığın beraatini talep etti.
Duruşma, mahkemede geçici heyetin görev yapması nedeniyle karar için 28 Haziran'a ertelendi.
Mahkemedeki ikinci duruşmada, aynı suçlamayla yargılanan tutuksuz sanık R.T. ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğunun belirlendiğini aktardığı sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını istedi.
Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesi üzerine duruşmanın 5 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.
Sanık E.Ç. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı'nın delil yetersizliğinden sanığın beraatini talep ettiği üçüncü duruşma da 5 Temmuz'a ertelendi.
Aynı suçlamayla görülen diğer davaların duruşmalarında da sanıklar M.T, S.G, E.Y, E.Ç, B.U. ve A.D, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Duruşmalar, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 11 Ekim'e ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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