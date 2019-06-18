Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık İ.K, örgütle bağlantısının olmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 12 Eylül
'e erteledi.
Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da A.A, E.G, H.T. ve A.G, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Duruşmalar, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.