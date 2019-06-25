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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

45 dakika önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık Y.B. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın sohbet toplantılarına katıldığı, örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek yoğun faaliyette bulunduğu ve örgüt hiyerarşisine dahil olduğunun anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Sanık, örgütle gönül bağının olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.
Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da S.Ş, E.C, Ş.K. ve R.I, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Duruşmalar, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:28 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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