Son Dakika Haberleri: Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

1 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve görevlerinden ihraç edilen polis memurları M.K, M.A, K.D, E.D. ve A.K. savunma yaptı.
Sanık avukatları ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar, önceki ifadelerini tekrarladıklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Aynı mahkemede ayrı ayrı görülen diğer duruşmalarda tutuksuz sanıklar F.A, K.K. ve R.D. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, delil yetersizliğinden sanıkların beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanıkların beraatine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:59 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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