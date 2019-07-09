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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

35 dakika önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan N.U. savunma yaptı.
Sanık avukatı ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada N.U, suçlamalara katılmadığını ve örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürdü.
Bank Asya hesabını 2008'de açtığını ve 2015'de ailesiyle umreye gitmek için 3 bin lira olan kredi kartı limitini 14 bin liraya yükselttiğini, talimatla para yatırmanın söz konusu olmadığını savunan N.U, "Bank Asya hesabımı TMSF'ye geçtikten sonra da kullanmaya devam ettim. Örgütle en ufak bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Aynı mahkemede ayrı ayrı görülen diğer duruşmalarda tutuksuz sanıklar T.T, A.T. ve H.O. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, delil yetersizliğinden sanıkların beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanıkların beraatine hükmetti.
A.B, İ.Y, E.E, H.Ç, T.K, H.S. ve N.İ'nin yargılandığı davalarda ise dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmalar ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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