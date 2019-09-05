Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan N.Ç. savunma yaptı.

Sanık avukatı ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada N.Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Tanıklar N.Ş. ve S.D'nin sanığın FETÖ bağlantısının olup olmadığını bilmediğini söylediği duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 5 Kasım'a ertelendi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada M.G. savunma yaptı.

Sanık önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Tanık Ş.A, 17-25 Aralık'a kadar sohbet toplantılarına birlikte katıldığını belirttiği sanık M.G'nin "himmet" adı altında para topladığını, örgütte yoğun faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Sanık M.G, tanık Ş.A. ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendisine iftira attığını savunarak, "Köyümüzde cinsel taciz iddiasıyla cami imamı hapis cezası almıştı. Tanık da muhtar olmam sebebiyle 'Bu işi çöz.' diyordu. Kendisine beni aşan bir durum olduğunu söyledim. Bu sebepten iftira atıyor. Örgütle bir bağlantım yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Aynı mahkemedeki üçüncü duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Y.Y, S.K, İ.B, İ.P, H.K. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Y.Y. ve H.K'nin isnat edilen suçtan hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için 31 Ekim'e ertelendi.

Ayrı ayrı görülen diğer duruşmalarda tutuksuz sanık İ.K'nın delil yetersizliğinden beraatine hükmeden mahkeme heyeti, İ.T'nin yargılandığı duruşmayı da tanıkların dinlenilmesi için erteledi.