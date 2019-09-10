Son Dakika Haberleri: Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

1 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları, System.String[]

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan N.Ü'nün avukatı katıldı.

Sanığın katılmadığı duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 5 Aralık'a ertelendi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da E.N, H.T. ve M.T. savunma yaptı.

Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden M.T'nin beraatine hükmetti, diğer duruşmalar tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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