Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan K.G. savunma yaptı.

Savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini, FETÖ'yle hiçbir zaman bir bağlantısı olmadığını öne süren K.G, Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırmasının da örgüt liderinin talimatıyla ilgili olmadığını savundu.

Almanya'da galericilik yaptığını ve Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'da önüne gelen ilk bankaya yatırdığını belirten K.G, "İstanbul'da kapkaç olayları çok olduğu için endişe etmiş ve gördüğüm ilk bankaya paramı yatırmıştım. Örgüt liderinin talimatından da haberim yoktu. Ben yurt dışında yaşadığım ve işimin de orada olması nedeniyle yurt dışı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum. Mağdur durumdayım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, banka hesap hareketlerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da N.C, E.A. ve M.T. savunma yaptı.

Duruşmalar, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.