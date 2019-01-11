Bartın'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında biri tutuklu 3 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalarda karar verildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında biri tutuklu 3 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalarda karar verildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan A.Y'nin yargılanmasına devam edildi.



Cumhuriyet savcısının, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "Suç örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, sanık A.Y örgüte yardım etmediğini savunarak suçlamaları reddetti.



Mahkeme heyeti, A.Y'nin 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.



H.A, ByLock kullanmadığını, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.



Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında sanığın "Suç örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti sanığı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, karar kesinleşinceye kadar tahliyesine hükmetti.



Son duruşmada tutuksuz yargılanan Ö.T. de terör örgütüyle bir bağının olmadığını, Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını, örgütün sohbetlerinde bulunmadığını ve örgüte yardım amaçlı davranmadığını savundu.



Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütüne üyelik için maddi ve manevi unsurların oluşmadığı, her türlü şüpheden uzak üyelik için bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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