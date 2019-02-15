Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

Bartın'daki Fetö/pdy Davalarında Karar

1 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 3 sanığın beratine karar verildi.

Bartın'daki Fetö/pdy Davalarında Karar, System.String[]
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 3 sanığın beratine karar verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanık S.E. katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, delil yetersizliği nedeniyle sanığın beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık, "Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılanan S.A. "Örgüte hiçbir şekilde destek vermedim, verenleri ve ülkemi bu duruma düşürenleri de kınıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suça yönelik örgüte yardım etme amacı taşıdığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, beraatine karar verdi.

Son duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanık K.K. hakkında cumhuriyet savcısınca sunulan ve sanığın beraati istenen mütalaa okundu.

Heyet K.K. hakkında da beraat kararı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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