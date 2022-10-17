BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI

17.10.2022 11:46

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden felaketinde yaşamını yitiren İbrahim Köse, Esbey köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden felaketinde yaşamını yitiren İbrahim Köse, Esbey köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köse için düzenlenen cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. İkindi namazına müteakiben köy camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınlarının ve 3 bakanın omuzlarında İbrahim Köse'nin Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığına taşındı. Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Son Dakika | Patlamada hayatını kaybeden 7 arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafın anısını gözyaşlarıyla anlattı Son Dakika | Patlamada hayatını kaybeden 7 arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafın anısını gözyaşlarıyla anlattı Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
Kaynak: DHA

İbrahim Köse, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 13:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement