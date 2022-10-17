Bartın 'ın Amasra ilçesindeki maden felaketinde yaşamını yitiren İbrahim Köse , Esbey köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köse için düzenlenen cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. İkindi namazına müteakiben köy camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınlarının ve 3 bakanın omuzlarında İbrahim Köse'nin Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığına taşındı. Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: DHA

İbrahim Köse, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

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