Bartın'daki maden faciasına neden olan grizu patlaması nedir, nasıl gerçekleşir? - Son Dakika
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Bartın'daki maden faciasına neden olan grizu patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?

15.10.2022 03:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden faciasının grizu patlamasından dolayı gerçekleştiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası herkes grizu patlamasının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte grizu patlamasına ilişkin tüm ayrıntılar...

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Patlamada 25 işçi hayatını kaybederken, tedavisi süren 11 yaralı bulunuyor. Yaralılardan 1'i ağır olmak üzere 4'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Herkes patlamanın nedenini merak ederken, kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, grizu patlamasının üzerinde durulduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi.

BAKAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Bakan Dönmez'in açıklamasının ardından grizu patlamasının ne olduğu araştırılmaya başlandı. İşte grizu patlamasına dair tüm merak edilenler.

GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.

GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR?

Grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.

GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

Kömür madenlerinin kabusu olan grizu, Türkiye'de de sık sık görülmektedir. Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir. Yasalar doğrultusunda, metan gazının havada bulunma oranı, hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer %1 üzerine çıkarsa bu karışım, maden ocağı acilen boşaltılmalıdır.

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