Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi - Son Dakika

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi

13.12.2020 15:37

Bartın'da faaliyete geçen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanları, bakım ve tedavinin yanı sıra yeni yuvalarına kavuşma imkanı buluyor.

Bartın'da faaliyete geçen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanları, bakım ve tedavinin yanı sıra yeni yuvalarına kavuşma imkanı buluyor.

Mahalli İdareler Birliğince Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde bir ay önce 19 bin metrekare alanda kurulan merkezde, sokak hayvanlarının bütün tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılıyor.

Bakım ve tedavileri tamamlanan hayvanlar, yeniden doğal ortamına salınırken, bazı hayvanlar da sahiplendiriliyor.

Merkezde şimdiye kadar 200'e yakın sokak hayvanının bakımı yapılırken, 50'ye yakın hayvan da yeni yuvasına kavuştu.

"Ücretsiz tedavi ve bakımlarını yaptırabilirler"

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, yaptığı açıklamada, vatandaşların merkeze yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Kedi ve köpeklerin ilk olarak genel muayenelerinin yapıldığını aktaran Kandıralı, "Herhangi bir hastalığı, sakatlığı, uyuzu var mı, bu testleri yapıp teşhislerini koyduktan sonra önce tedavilerini, ardından da kısırlaştırmasını yapıyoruz. Bir hafta kadar rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğal yaşamına geri bırakıyoruz." dedi.

Yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının günün 24 saati merkeze getirilebileceğini vurgulayan Kandıralı, "Her türlü aşılamalarını, kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Buraya rahatlıkla gelip ücretsiz tedavi ve bakımlarını yaptırabilirler." ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Bartın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine yoğun ilgi - Son Dakika


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