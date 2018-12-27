Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Mesleki Eğitim Merkezinde Yangın

Bartın'daki Mesleki Eğitim Merkezinde Yangın

1 saat önce

BARTIN'daki özel mesleki eğitim merkezinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı.

Bartın'daki Mesleki Eğitim Merkezinde Yangın, System.String[]
BARTIN'daki özel mesleki eğitim merkezinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince büyümeden, kısa sürede söndürüldü. 

Çaydüzü Mahallesi'ndeki özel mesleki eğitim merkezinin bodrum katında, sabah saatlerinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören eğitim merkezi görevlileri, hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yaklaşık 100 öğrenci, eğitmenler tarafından bahçeye çıkarıldı. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangını büyümeden, kısa sürede söndürdü. Öğrenciler ise sınıflara alındı. 

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:47 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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