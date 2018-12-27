Bartın'daki Mesleki Eğitim Merkezinde Yangın

BARTIN'daki özel mesleki eğitim merkezinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı.

BARTIN'daki özel mesleki eğitim merkezinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince büyümeden, kısa sürede söndürüldü.



Çaydüzü Mahallesi'ndeki özel mesleki eğitim merkezinin bodrum katında, sabah saatlerinde, arızalanan jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören eğitim merkezi görevlileri, hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yaklaşık 100 öğrenci, eğitmenler tarafından bahçeye çıkarıldı. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangını büyümeden, kısa sürede söndürdü. Öğrenciler ise sınıflara alındı. - Bartın

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti