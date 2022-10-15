Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi

15.10.2022 07:01

Bartın'daki maden patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e ulaştı. Olay yerinde incelemeler yapan ve ara ara son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada ölenlerin kimliklerini duyurdu. İşte Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri...

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazada ölenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat edenlerin isimleri:

  • Ali Doğru
  • Aziz Köse
  • Berkay Pınarcıoğlu
  • Emrah Kaval
  • Enes Aydın
  • Ercan Akdeniz
  • Fikret Kansız
  • Gökhan Mercan
  • Murat Ergin
  • Rahman Özçelik
  • Ramazan Özer
  • Selçuk Ayvaz
  • Serkan Nakaş
  • Şuayip Okul
  • Yener Saygın
  • Mehmet Kara
  • Rasim Bulut
  • Sabri Akdere
  • Murat Öztan
  • Serhat Kahraman
  • Suat Demirkıran
  • Yasin Çelik
  • Gürdal Serenli
  • Orhan Altun
  • Emrah Kaya
  • Rıdvan Acet
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