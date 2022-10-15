Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi

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Bartın'da maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazada ölenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat edenlerin isimleri: