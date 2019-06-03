Son Dakika Haberleri: Bartın'daki silahlı kavga
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Bartın'daki silahlı kavga

1 saat önce

Bartın'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

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Bartın'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde tartıştığı T.T. (33) tarafından silahla yaralanan Yaşar Köse (34), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde dün, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.T. (33) ile Yaşar Köse (34) arasında tartışma çıkmış, tartışmamın büyümesi üzerine T.T, silahla Köse'yi kasığından vurmuştu.
Yaralı Yaşar Köse, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli T.T. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Bartın Devlet Hastanesi, Bartın, Güncel
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