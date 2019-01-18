Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Tefecilik Operasyonu

Bartın'daki Tefecilik Operasyonu

1 saat önce

BARTIN(AA) - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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BARTIN(AA) - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi adliyeye getirildi.

Bu arada 2 şüphelinin emniyetten, 1 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Başsavcı, Bartın, Güncel
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