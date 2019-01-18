Bartın'daki Tefecilik Operasyonu
1 saat önce
BARTIN(AA) - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
BARTIN(AA) - Bartın
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi adliyeye getirildi.
Bu arada 2 şüphelinin emniyetten, 1 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:00 Kaynak: AA
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