Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Trafik Kazası

Bartın'daki Trafik Kazası

28 dakika önce

Bartın'da, arıza yapan otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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Bartın'da, arıza yapan otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Bartın-Zonguldak kara yolunda arıza yapan Mustafa Akkabak idaresindeki otomobile ve aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya çarpan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak'ın Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mustafa Akkabak idaresindeki otomobil, önceki gün Şiremirçavuş Mahallesi mevkisinde arıza yapmış, arkadan gelen Recep Bayrak yönetimindeki otomobil, aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya (31) ve otomobile çarpmıştı. Kalaycı olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Akkabak ile diğer aracın sürücüsü Bayrak ve yanındaki Yusuf Kaynak, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Bartın Devlet Hastanesi, Bartın, 3. Sayfa
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