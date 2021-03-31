Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor - Son Dakika

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor

31.03.2021 10:51
Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor, System.String[]

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyorBARTIN'ın Ulus ilçesinde bulunan ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bulunan ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor. Sabri Altınkum sandalye ihracından yıllık 2 milyon Euro gelir elde ettiklerini belirtti.

Babasının mobilya imalathanesinde mesleğe 1985 yılında başlayan Sabri Altınkum (52), Bartın'ın Ulus ilçesindeki eski bir ahırda 2005 yılında ahşap sandalye üretimine başladı. Daha sonra 2014 yılında 7 bin metrekarelik bir alanda 100 işçiyle birlikte ahşap sandalye üretimine geçti. Bölgedeki kayın ağaçları kullanılarak yapılan sandalyeler, Avrupa ülkeleri, Amerika, İsrail ve Fas olmak üzere 24 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 2 milyon avro değerinde ihracat yapılan fabrikada 100'ün üzerinde modelde sandalye üretimi gerçekleştiriliyor.

Mesleğe babasının yanında başladığını söyleyen Sabri Altınkum, "1985 yılından bu yana mesleğin içindeyim. 2005 yılında eski bir ahırda ahşap sandalye üretimi yapmaya başladık. Şu anda ürettiğimiz sandalyeleri 24 ülke ile birlikte iç piyasaya da satıyoruz. Ürettiğimiz sandalyeler kafeler, restoranlar, otellerde kullanılıyor" dedi.

Ayda 10 bin sandalye ürettiklerini belirten Sabri Altınkum, 'Fabrikamızda toplamda 100 işçimiz var. Burası merkez üretim yerimiz, sonrasında cila ve son işlemleri İstanbul'da yapıyoruz. Fabrikamızda aylık 8 ila 10 bin adet sandalye yapıyoruz. Pandemi sürecinin ilk başlangıcında biraz panik yaşadık. Sonrasında her şey yoluna girdi. Şu anda da gayet güzel, hiçbir sorun yok. Burada önemli olan iç ve dış piyasa değil, önemli olan kriter çok çeşit model ortaya koymanız gerekiyor. Bizde sürekli yeni modeller çıkartıyoruz. Yeni teknolojiler kullanarak, model yapıyoruz. Ayrıca bu bölgede dünyanın en iyi kayın ağacı yetişiyor. O yüzden burayı tercih ettik" diye konuştu.

Bartın, Euro, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
10:40
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi         
10:11
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı         
09:46
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar         
09:22
Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi         
08:37
Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz         
08:02
Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek         
00:16
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 10:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei