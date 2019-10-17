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Bartın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Bartın Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerine bin 250 Türk bayrağı asıldı.

Bartın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Bartın Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerine bin 250 Türk bayrağı asıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin huzur, barış ve güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm Mehmetçiğe güç, kuvvet dilediğini söyledi.

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı durmaya çalışan terör örgütlerinin kökü temizleninceye kadar bu mücadelenin sürmesini sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bizler de harekata destek amacıyla hizmet araçları, hizmet binaları, parklar, köprüler, üst geçitler, cadde ve sokakları bayraklarla donattık ve şehrin çeşitli bölgelerine bin 250 Türk bayrağı astık. Harekat sırasında şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Türk ordusu, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda yüce mevlam ordumuzun yardımcısı olsun. Dualarımız ve desteğimiz Mehmetçiğimize. Zaferimiz muhkem ve mutlak olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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