Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni dönem drama-tiyatro atölyeleri kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak kültürel ve sanatsal çalışmaları önemsediklerini, birçok kurs, etkinlik ve sportif faaliyetle güzel hizmetler sunduklarını belirtti.

Bu hizmetlerden birinin de Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Belediyemiz şehir tiyatrosu 2019-2020 sanat dönemini başlatıyor. 6-9,10-13 yaş, lise, üniversite ve yetişkinler grubu olmak üzere 5 farklı grubun eğitim alacağı atölyeler 20 kişi ile sınırlı olacaktır. Ücretsiz olan kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız 4 Ekim' kadar Kırtepe Mahallesi Turgut Işık Caddesi'ndeki Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze müracaat edebilirler."

- Kitap fuarı

Bartın Belediyesi Kitap Fuarı'nın, 23 Ekim'de açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1997'den bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve 7 gün süreyle Bartın'da yaşayanları kültürel etkinliklerle buluşturacak Kitap Fuarı bu yıl 23- 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

23'üncüsü düzenlenecek olan Bartın Belediyesi Kitap Fuarı, çok sayıda yayınevi, yazar, şair ve kitapseverlerin katılacağı, söyleşiler ve imza günleri ile konuklarını ağırlayacak.