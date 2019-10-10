Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Akın, Aladağ Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak tüm mahallelerde gerçekleştirdikleri alt yapı, üst yapı, çevre güzelleştirme ve temizlik hizmetlerinin yanında yeni yerleşim alanlarının da bu hizmetlerden kesintisiz şekilde faydalanması için çalıştıklarını söyledi.

Aladağ Mahallesi'ne bağlı 30. Sokak'taki yeni yerleşim alanlarına da ulaşım kolaylığı sağlamak için kaldırım düzenleme çalışması başlattıklarını ifade eden Akın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 400 kilometre araç yolu, 600 kilometre kaldırım düzenlemesi yaptık. Ekiplerimiz son olarak Orduyeri Mahallesi'nde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Burada çeşitli sebeplerle hasar gören yollarımız ekiplerimiz tarafından düzenleniyor." dedi.

Esnaf ziyaretleri

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti.

Akın, esnafla yaptığı sohbette, göreve geldiklerinden bu yana esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini söyledi.

Ziyaretlerinde esnafın sorunlarını dinlediklerini ve çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Ayrıca ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Vatandaşlarımıza en etkili ve

hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı halkımızın arasında geçiriyoruz.

Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizleri ağırlayan esnaflarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum."