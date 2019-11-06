Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Akın, Şadırvan, Hükümet ve Lütfiye caddeleri ile Aşağı Cami ve Yukarı sokaklardaki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Gazhane Kültür Parkı ve 140. Yıl Parkı'nı da ziyaret eden Akın, buralarda vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Akın, esnaf ve vatandaşları ziyaret edip talep, öneri ve sorunları dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Akın, Bartın Vali Yardımcılığı görevine atanan Abdullah Akdaş'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akın, Akdaş'a başarı dileklerini ileterek belediye olarak üzerlerine düşen her konuda Valiliğin yanında olduklarını belirtti.

Akdaş da ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Akın'a çalışmalarında kolaylık diledi.