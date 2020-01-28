Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın'da 7 ortaöğretim okulunda öğrenci kontenjanlarının arttırıldığı bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eğitim-öğretime devam edilen Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'nde 60 olan öğrenci kontenjanının 90'a yükseltildiği belirtildi.

Yine Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde 60, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 30 öğrenci kontenjanı artırıldığı ifade edilen açıklamada, sınavsız öğrenci alan Bartın Lisesi, Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi, Köksal Toptan Anadolu Lisesi, TOBB Cumhuriyet Anadolu liselerinde de 34'er öğrenci kontenjan artışına gidildiği kaydedildi.

Bartın Üniversitesinde "kamu görevinde adalet" eğitimi verildi

Bartın Üniversitesinde görev yapan akademik, idari personel ile işçilere "Kamu Görevinde Adalet, Eşitlik, Liyakat, Emanet, İlkeleri ve Uygulamaları" konularında eğitim verildi.



Ağdacı Konferans Salonunda birim yöneticileri, idari personel ile işçi statüsündeki şoför, güvenlik ve temizlik personeline yönelik üç seansta gerçekleştirilen toplantılarda Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Öğretim Üyesi Dr. Said Ceyhan, kamu görevinde adil ve adaletli olmanın önemini anlattı.



Bartın'da kooperatifçilik ve kadın kooperatifleri eğitimi düzenlendi

Bartın Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından tarımsal kalkınma kooperatifi kadın ortaklarına yönelik kooperatifçilik ve kadın kooperatifleri eğitimi düzenlendiği bildirildi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kadın ortaklarına verilen eğitime müdürlük personeli ile kooperatif başkan ve ortaklarının katıldığı belirtildi.



Açıklamada, eğitimin, Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planında yer alan hedeflere ulaşılması, kadınların kooperatiflerde aktif rol almaları ve karar sürecine katılımlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.