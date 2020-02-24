Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, marketlerde satılan gıda ürünlerinde son tüketim tarihi ile hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen şikayetler, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan market ve çeşitli işletmelerde denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ekiplerin, tüketici sağlığının korunması için bir süredir fırın ve pastanelerde denetimler yaptıklarını ifade eden Akın, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmelerini arzu ediyor, bunun için de gıda satışı yapan işletmelerde son tüketim tarihi, hijyen kontrolleri gibi çeşitli denetimlerde bulunuyoruz. Halkımızın sağlığı bizler için çok önemli. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

Sigorta primi teşviki 31 Aralık'a kadar uzatıldı



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'ın da aralarında bulunduğu 51 ilde sigorta primi teşvikinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde özel sektöre ait iş yerlerinin 2013-2019 yıllarında 5 puanlık prim indirimine ilave olarak 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlandıklarını anımsattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu illerde özel sektör iş yerlerinin ilave 6 puanlık prim teşvikinden yararlanma süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını belirten Tunç, üretim ve istihdama katkı sağlayacak bu karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.