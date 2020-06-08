Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kapanan Bartın Kent Müzesi'nin 9 Haziran'da ziyarete açılacağı bildirildi.

Bartın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan yeni kurallar çerçevesinde ziyaretçilere kapılarını açacak Bartın Kent Müzesi'ni aynı anda 50 ziyaretçi gezebilecek.

Ziyaretçilerin maskeyle gezmeleri, hiçbir noktaya temas etmemeleri, ziyaret öncesi ve sonrasında dezenfektanla ellerini dezenfekte etmeleri de sağlanacak.

- Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Akın, burada Dernek Başkanı Ekrem Altınok ile dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve belediyesi projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, memleketin birliği, dirliği, halkın huzur ve güveni için mücadele etmiş, canını vermiş şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu uğurda yaralanmış ve gazi olmuş gazilerimize de hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara da huzur ve sağlık diliyorum. Bartın Belediyesi olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.