Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Akın, Bartın Organize Sanayi Bölgesinin, şehir için büyük öneme sahip olduğunu ve burada faaliyette bulunan fabrikaların binlerce vatandaşa iş imkanı sunduğunu söyledi.

Bartın Belediyesi olarak OSB'nin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda belediye olarak imkanlar ölçüsünde üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Akın, ziyareti için Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Sözleşme taslağı görüşüldü

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz'ü ziyaret etti.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, sendika uzmanları ve Bartın Belediyesi yetkililerinin katılımıyla toplu sözleşme süreci devam eden Bartın Belediyesi işçilerinin sözleşme taslağı ile ilgili istişare toplantısı yaptıklarını belirtti.

Akın, şunları kaydetti:

"Personelimizin ekonomik ve sosyal hakları konusunda Belediye İş Sendikasıyla önümüzdeki günlerde imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi hakkında toplantı gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulunduk. İşçimizin sıkıntısız ve mutlu şekilde çalışmasını istiyoruz. Personelimizin haklarının korunması ve çalışarak hak ettikleri imkanlara sahip olmaları bizim için çok önemli."