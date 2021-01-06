Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, emekli olması sebebiyle Vali Sinan Güner'e veda ziyaretinde bulundu.

Güner, Şahin'e görev yaptığı süre içinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ailesiyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Şahin de Vali Güner'e görevinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Özkan Pulat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akın, belediye olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akın, "Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Pulat'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, kendilerine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yine bu kutsal meslekte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, tedavi gören tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Ziyarette MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç de hazır bulundu.